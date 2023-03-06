Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рождения

В Дубовском районе Волгоградской области в нежилом доме обнаружен труп 17-летнего молодого человека. Как сообщает ИА «Высота 102», еще один молодой человек был доставлен в больницу №25 Волгограда.

По информации экстренных служб, мертвым молодого человека нашли накануне, 5 марта, в строении №66 на улице Московской в селе Песковатка.

– На момент приезда бригады юноша был уже мертв, – сообщил источник информагентства. – В Больничный комплекс силами скорой медпомощи доставлен ровесник погибшего. У молодого человека, по предварительным данным, диагностировано отравление неустановленным лекарственным препаратом.

Известно, что погибший молодой человек учился в Волгоградском техникуме железнодорожного транспорта. Сегодня, 6 марта, он отметил бы свое 18-летие.

Жизни выжившего парня на данный момент ничего не угрожает.

– 17-летний юноша доставлен в ГКБ СМП №25. На сегодняшний день переведен из реанимационного отделения в токсикологическое отделение, состояние стабильное, средней степени тяжести, – сообщили ИА «Высота 102» в облздраве.