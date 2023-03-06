



Медицинские работники, пострадавшие от утечки газа в доме №5 на улице Луганской в городе Волжском Волгоградской области, рассказали о том, что произошло на вызове.

Как ранее сообщалось, всего пострадали 12 человек. Это пятеро детей и женщина, а также шестеро работников скорой медицинской помощи. ЧП произошло вечером 5 марта в поселке Краснооктябрьский города Волжского. Вызов поступил в 20.12. На место были направлены шесть бригад скорой помощи – в том числе две педиатрические.

– Повод вызова звучал как «отравление семечками». По прибытию на вызов мы обнаружили детей, лежащих на полу без сознания, стали оказывать помощь. В квартире помимо детей находились их родители, еще какие-то родственники, которые нам говорили, что купили на базаре семечки, пожарили, погрызли и произошло массовое отравление. Всем стало плохо, – вспоминают врачи. – Уже в процессе оказания медицинской помощи и мы почувствовали себя плохо, было головокружение.





Одна из пострадавших медиков говорит, что почувствовала металлический привкус во рту и стало першить в горле. Когда она пошла за носилками, то потеряла сознание прямо на лестничной клетке. Очнулась пострадавшая уже на улице, на лавочке. Аналогичные симптомы были и у других врачей.

– Когда сориентировались, что идет утечка бытового газа стали открывать окна, позвали водителей, позвали всех, кого можно, потому сами чувствовали себя плохо, и стали выносить детей на улицу, раскладывать на носилки и по машинам. Сообщили старшему врачу, вызвали МЧС, пожарных, газовые службы, – рассказывает ее коллега из другой бригады.

Врачи рассказали, что пострадавшие дети очень за них переживали, а один из мальчиков своим участием и вовсе растрогал медиков до слез.

– Мальчику в машине стало лучше после оказания помощи. Он очень сильно за нас переживал. Говорил: «Спасибо большое. Не умирайте, врачи, будьте со мною. Я выживу, я буду доктором и вас спасу», – поделилась этой историей медик.

Она также рассказала, что когда еще находилась в квартире и оказывала помощь двум мальчикам и девочке, почувствовала себя плохо. Последнее, что она помнит, как схватила беременную маму детей, а очнулась медик уже на лавочке. Плохо от угарного газа стало и питомцу семьи – собака также потеряла сознание.

Фельдшеры и врачи говорят, что помогали друг другу в этой ситуации, поддерживали и давали кислород тем, кто в этом нуждался. Медики благодарят всех, кто в свою очередь помогал им: водителей машин скорой помощи и парней с волгоградской неотложки.





Мать пострадавших детей Галина Котельникова рассказала, что все члены ее семьи резко почувствовали себя плохо, но не могли понять, почему.

– Запахов никаких не было. Просто теряется зрение и все. Дети стали сразу же плакать, не понимая, что с ими происходит. И когда уже приехали кареты скорой помощи нам уже сказали, что это отравление угарным газом, – рассказала женщина. Она говорит, что врачи оперативно сработали и спасли ее семью.

В комитете здравоохранения сообщили, что в настоящее время шесть пострадавших находятся в отделении токсикологии ГКБ СМП №25. Это дети 2006, 2006 2009, 2010, 2014 годов рождения. Их состояние средней степени тяжести. Госпитализирована и их мать - женщина 1993 года рождения, ее состояние относительно удовлетворительное. По уточненной информации, четверым медикам, участвующим в оказании медицинской помощи, потребовалась помощь врачей.

Фото и видео: комитет здравоохранения Волгоградской области