Общество

«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в Волжском

Общество 06.03.2023 14:41
0
06.03.2023 14:41




Медицинские работники, пострадавшие от утечки газа в доме №5 на улице Луганской в городе  Волжском Волгоградской области, рассказали о том, что произошло на вызове.

Как ранее сообщалось, всего пострадали 12 человек. Это пятеро детей и женщина, а также шестеро работников скорой медицинской помощи. ЧП произошло вечером 5 марта в поселке Краснооктябрьский города Волжского. Вызов поступил в 20.12. На место были направлены шесть бригад скорой помощи – в том числе две педиатрические. 

Повод вызова звучал как «отравление семечками». По прибытию на вызов мы обнаружили детей, лежащих на полу без сознания, стали оказывать помощь. В квартире помимо детей находились их родители, еще какие-то родственники, которые нам говорили, что купили на базаре семечки, пожарили, погрызли и произошло массовое отравление. Всем стало плохо, – вспоминают врачи. – Уже в процессе оказания медицинской помощи и мы почувствовали себя плохо, было головокружение.


Одна из пострадавших медиков говорит, что почувствовала металлический привкус во рту и стало першить в горле. Когда она пошла за носилками, то потеряла сознание прямо на лестничной клетке. Очнулась пострадавшая уже на улице, на лавочке. Аналогичные симптомы были и у других врачей. 

Когда сориентировались, что идет утечка бытового газа стали открывать окна, позвали водителей, позвали всех, кого можно, потому сами чувствовали себя плохо, и стали выносить детей на улицу, раскладывать на носилки и по машинам. Сообщили старшему врачу, вызвали МЧС, пожарных, газовые службы, – рассказывает ее коллега из другой бригады.

Врачи рассказали, что пострадавшие дети очень за них переживали, а один из мальчиков своим участием и вовсе растрогал медиков до слез.

– Мальчику в машине стало лучше после оказания помощи. Он очень сильно за нас переживал. Говорил: «Спасибо большое. Не умирайте, врачи, будьте со мною. Я выживу, я буду доктором и вас спасу», – поделилась этой историей медик.

Она также рассказала, что когда еще находилась в квартире и оказывала помощь двум мальчикам и девочке, почувствовала себя плохо. Последнее, что она помнит, как схватила беременную маму детей, а очнулась медик уже на лавочке. Плохо от угарного газа стало и питомцу семьи – собака также потеряла сознание.

Фельдшеры и врачи говорят, что помогали друг другу в этой ситуации, поддерживали и давали кислород тем, кто в этом нуждался. Медики благодарят всех, кто в свою очередь помогал им: водителей машин скорой помощи и парней с волгоградской неотложки.


Мать пострадавших детей Галина Котельникова рассказала, что все члены ее семьи резко почувствовали себя плохо, но не могли понять, почему.

– Запахов никаких не было. Просто теряется зрение и все. Дети стали сразу же плакать, не понимая, что с ими происходит. И когда уже приехали кареты скорой помощи нам уже сказали, что это отравление угарным газом, – рассказала женщина. Она говорит, что врачи оперативно сработали и спасли ее семью.

В комитете здравоохранения сообщили, что в настоящее время шесть пострадавших находятся в отделении токсикологии ГКБ СМП №25. Это дети 2006, 2006 2009, 2010, 2014 годов рождения. Их состояние средней степени тяжести. Госпитализирована и их мать - женщина 1993 года рождения, ее состояние относительно удовлетворительное. По уточненной информации, четверым медикам, участвующим в оказании медицинской помощи, потребовалась помощь врачей. 

Фото и видео: комитет здравоохранения Волгоградской области

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
06.03.2023 14:02
Общество 06.03.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 13:17
Общество 06.03.2023 13:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 11:48
Общество 06.03.2023 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 10:33
Общество 06.03.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
06.03.2023 10:20
Общество 06.03.2023 10:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 21:26
Общество 05.03.2023 21:26
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 20:38
Общество 05.03.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 16:20
Общество 05.03.2023 16:20
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 13:28
Общество 05.03.2023 13:28
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 13:04
Общество 05.03.2023 13:04
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 11:15
Общество 05.03.2023 11:15
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 08:58
Общество 05.03.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 08:05
Общество 05.03.2023 08:05
Комментарии

0
Далее
Общество
05.03.2023 07:33
Общество 05.03.2023 07:33
Комментарии

0
Далее
Общество
04.03.2023 20:36
Общество 04.03.2023 20:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:03
В Волгограде в цыганском поселке дотла сгорел домСмотреть фотографии
17:01
Студент вуза помог оперативникам Волгограда задержать интим-мошенника из УльяновскаСмотреть фотографии
16:14
В Волгограде учащихся школы №75 госпитализировали с киносеансаСмотреть фотографии
15:32
После капитального ремонта на «Красном Октябре» возобновила работу еще одна столоваяСмотреть фотографии
14:41
«Мальчик просил, чтобы мы не умирали»: пострадавшие медики рассказали об отравлении газом в ВолжскомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:14
Под Волгоградом 17-летний учащийся техникума найден мертвым накануне дня рожденияСмотреть фотографии
14:02
В Волгоградской области третий год ищут пропавшего жителя ПодмосковьяСмотреть фотографии
13:17
Волгоградцы пожаловались Бастрыкину на водную блокаду от чиновниковСмотреть фотографииCмотреть видео
13:01
В Волгоградской области река Бузулук затопила переправуСмотреть фотографии
12:15
Двух студентов подозревают в краже пистолетов и ножей из магазина под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:08
В Урюпинске оцепили дом культуры из-за пакета с мусоромСмотреть фотографии
11:48
Скончался бывший настоятель храма Всех Святых на Мамаевом кургане Георгий ЛазаревСмотреть фотографии
11:35
В поселке под Волгоградом выявили очаг АЧССмотреть фотографии
11:16
ФСБ установила организатора планируемой диверсии на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:12
В Волгоградской области господдержка весенних полевых работ составит 1 млрд рублейСмотреть фотографии
10:48
Юный водитель иномарки погиб в ДТП с КАМАЗом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:33
Власти Волгограда обязали осветить поселок ВерхнезареченскийСмотреть фотографии
10:22
билайн: четверть опрошенных волгоградцев готова признаться в любви через видеозвонокСмотреть фотографии
10:21
Житель Волгограда переломал ноги, опасаясь встречи с вахтером в общежитии ВолгГТУСмотреть фотографии
10:20
Приставы арестовали у волгоградца новый iPhone вместо ржавого автоСмотреть фотографии
09:59
СК: по факту происшествия в городе Волжском будет дана оценка действиям УКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде 5-летний мальчик пострадал при падении из окнаСмотреть фотографии
09:48
Все пострадавшие из одной семьи: в прокуратуре назвали подробности ЧП в городе ВолжскомСмотреть фотографии
09:22
У ЖК в Волгограде забил фекальный ручейСмотреть фотографии
09:07
Два врача и четыре фельдшера пострадали в Волжском из-за утечки газаСмотреть фотографии
08:41
Шесть человек отравились газом в результате утечки в городе ВолжскомСмотреть фотографии
21:26
Снег, дождь и почти жара: 8 марта в Волгоградской области встретятся все стихииСмотреть фотографии
20:38
В речке Тишанка под Волгоградом повысился уровень водыСмотреть фотографии
19:15
«А мы их не просили»: жители Волжского собираются судиться с мэрией из-за признания домов аварийнымиСмотреть фотографии
18:15
Под Волгоградом неделю ищут 45-летнего мужчину с голубыми глазамиСмотреть фотографии
 