







Полицейские задержали двоих студентов по подозрению в краже из магазина в Волгоградской области трех пневматических пистолетов и нескольких ножей.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, преступление, которое было совершено в феврале текущего года, раскрыли полицейские Котельниковского района. О краже в полицию заявил хозяин магазина.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых были установлены. Ими оказали двое 19-летних студентов. В содеянном они сознались. В магазин они проникли, разбив окно камнем, - рассказали в главке.

Похищенное ими оружие было изъято. Возбуждено уголовное дело. За кражу молодым людям грозит до 5 лет лишения свободы каждому.



