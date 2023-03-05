Расследования

В Волгограде возбудили дело из-за звонка стоматологов

Расследования 05.03.2023 15:10
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05.03.2023 15:10



Волгоградское УФАС выдало предписание компании, расположенной в Башкорстане, из-за нежелательной рекламы стоматологических услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, в ведомство с жалобой обратился житель Волгограда, который сообщил, что в ноябре прошлого года на его мобильный телефон позвонили и предложили  посетить стоматологическую клинику в рамках дня открытых дверей.

Мужчине пообещали бесплатную  диагностику полости рта, которая предусматривает панорамный снимок, консультацию стоматолога-ортопеда, процедуру ультразвуковой чистки зубов. Также клиенту предложили составить план по необходимому лечению или протезированию.

Однако волгоградец не давал согласия на получение данной рекламы. В ведомстве выяснили, что распространителем аудиорекламы является ООО «Аксиома» из Стерлитамака. На требование предоставить документы и пояснения в антимонопольный орган в компании не отреагировали.

УФАС потребовало прекратить звонки с предложением стоматологических услуг в отсутствии согласия абонента. В случае неисполнения предписания юридическому лицу грозит штраф до полумиллиона рублей. В отношении компании также возбуждено дело за нарушение закона о рекламе.


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