В Волгограде возбудили дело из-за звонка стоматологов









Волгоградское УФАС выдало предписание компании, расположенной в Башкорстане, из-за нежелательной рекламы стоматологических услуг. Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном органе, в ведомство с жалобой обратился житель Волгограда, который сообщил, что в ноябре прошлого года на его мобильный телефон позвонили и предложили посетить стоматологическую клинику в рамках дня открытых дверей.







Мужчине пообещали бесплатную диагностику полости рта, которая предусматривает панорамный снимок, консультацию стоматолога-ортопеда, процедуру ультразвуковой чистки зубов. Также клиенту предложили составить план по необходимому лечению или протезированию.







Однако волгоградец не давал согласия на получение данной рекламы. В ведомстве выяснили, что распространителем аудиорекламы является ООО «Аксиома» из Стерлитамака. На требование предоставить документы и пояснения в антимонопольный орган в компании не отреагировали.





УФАС потребовало прекратить звонки с предложением стоматологических услуг в отсутствии согласия абонента. В случае неисполнения предписания юридическому лицу грозит штраф до полумиллиона рублей. В отношении компании также возбуждено дело за нарушение закона о рекламе.