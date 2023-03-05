Расследования

«Похудел на 10 кг»: в Волгограде родные больного срочника требуют оказания ему медпомощи

Расследования 05.03.2023 14:15
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05.03.2023 14:15



20-летний Евгений Климентьев из Ленинска Волгоградской области и его родные вот уже больше месяца бьются за то, чтобы молодому человеку, наконец, оказали полноценную медицинскую помощь и вернули на гражданку из-за обострения его заболевания. Как рассказала ИА «Высота 102» мама Жени Александра, в прошлом году ее сын закончил Волжский политехнический колледж и осенью пришло время служить в армии.

- Мы сначала не подозревали, что у сына – серьезное заболевание, - рассказывает Александра, – хотя он часто жаловался на боли в желудке. Но мы  думали, что это из-за нерегулярного питания. Он ездил в Волжский на учебу из Ленинска, ходил в спортзал, поэтому в основном перекусывал почти на ходу. Но, когда он стал проходить медкомиссию в районном военкомате, у него нашли гастрит.

2 ноября 2022 года решением призывной комиссии Ленинского района Евгений Климентьев был признан негодным к военной службе в связи с обострением хронического гастрита и ему присвоили категорию Г. Жене предоставили отсрочку от призыва до 1 апреля 2023 года.

- Мы думали, что Женя пролечится и пойдет в армию уже весной, - говорит его мама. – Однако областная призывная комиссия отменила решение районной и сына признали годным для прохождения срочной службы с присвоением категории Б-3.

По словам родных, потом началась череда «загадочных» и необъяснимых событий.

- Эрозию желудка у Жени официально подтвердили после прохождения всех обследований, однако  медицинские документы из его личного дела куда-то пропали. У нас остались только копии, заверенные военкоматом, - продолжает его мама.

На этом пропажи документов, где подтверждалось заболевание Жени, не закончились.

- Когда сына все-таки забрали в армию и направили в военную часть в Камышине, там он сразу попал в госпиталь из-за своей язвы, - рассказывает Александра. – Слава Богу, его там хотя бы лечили, как положено. Сыну сказали, что его направят на ВВК и затем комиссуют, однако вместо этого его перевели в военную часть в Волгограде.

Однако медицинские документы, которые должны были передать в другую военную часть, снова потерялись. При этом, как утверждает женщина, в госпитале заверили, что выписки были переданы в военную часть в Волгограде.

- Сына поместили в санчасть после того, как его вырвало прямо на плацу, но там  его фактически не лечат, - утверждает мама срочника. – Давали только таблетки омез, но они ему не помогали. Женя похудел на 10 килограммов, он ничего не мог есть из-за боли в желудке. По его заболеванию ему положена строгая диета, но ему давали обычную еду, которую он просто не переносит.

- Мы стали добиваться, чтобы Женю направили на областную ВВК, чтобы ему, наконец, оказали медицинскую помощь в полном объеме по его заболеванию, - говорит женщина. – Но мы наталкивались на полное игнорирование наших законных требований. Мы вынуждены были привлечь юриста, но в военной части не хотели заверять доверенность, так как Женя находится в военной части и не может воспользоваться услугами нотариуса. Хотя это право закреплено п. 2 ст. 185 ГК РФ.

Женя направил обращения в призывную комиссию Волгоградской области, где просил выдать выписку из протокола заседания комиссии от 25 ноября 2022 года, которая необходима для обращения в суд, но выписка так и не была получена. За помощью срочник обратился и в военную прокуратуру.

Только после предпринятых титанических усилий родных по спасению  Жени, наконец, на днях его направили на  ВВК.

- У сына уже не осталось никаких сил, он устал от постоянной боли, врачи на ВВК удивились, что он такой бледный, - рассказывает Александра. – Он еле выдержал обследования, которые ему проводили. Я его очень прошу  потерпеть, надеялась, что скоро все закончится и его вернут домой, чтобы мы его смогли положить в больницу.

Но больной срочник по-прежнему находится в санчасти и не получает должную медицинскую помощь, говорит его мама.

- Оказалось, что у сына забыли взять анализы на ВИЧ, - плачет Александра. – Это какое-то издевательство, анализы будут готовы примерно через неделю. Я уже не знаю, куда стучаться, кого просить, я просто хочу спасти своего сына.

По словам мамы Жени, ее сын никогда не пытался избежать службы в армии и готовился к этому и морально, и физически.

- Я не понимаю, почему областная призывная комиссия посчитала, что мой сын может служить с его болезнью? – недоумевает женщина. – Он бы спокойно пролечился и пошел в армию весной. Но сейчас эта служба превратилась для Жени в ад и вечную боль и подкосила к тому же и нашу семью. Кому это было надо? Создается такое ощущение, что, если ты попал в армию, то оттуда вырвать человека невозможно, несмотря ни на какие болезни и обстоятельства.

Редакция ИА «Высота 102» 16 февраля направила запрос в военный комиссариат Волгоградской области с просьбой прокомментировать ситуацию со срочником Евгением Климентьевым. Однако ответ не был получен.

ИА «Высота 102» будет следить за развитием событий.

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