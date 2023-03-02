Светлый Яр снова остался без водоснабжения из-за аварии на коллекторе

Происшествия 02.03.2023 08:32
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02.03.2023 08:32
В рабочем поселке Светлый Яр сегодня, 2 марта снова отключили воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Светлоярского района Волгоградской области, это связано с ремонтом самотечного коллектора.
- Подача холодного и горячего водоснабжения временно приостановлена с 8-00 до 20-00 часов, - пояснили в администрации. – Будет организован подвоз воды.
Напомним, Светлый Яр уже оставался на несколько дней без воды из-за аварии на коллекторе. В райцентре был введен режим повышенной готовности. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса - халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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