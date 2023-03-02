Происшествия

Светлый Яр снова остался без водоснабжения из-за аварии на коллекторе

Происшествия 02.03.2023 08:32
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02.03.2023 08:32



В рабочем поселке Светлый Яр сегодня, 2 марта  снова отключили воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Светлоярского района Волгоградской области, это связано с ремонтом самотечного коллектора. 

- Подача холодного и горячего водоснабжения временно приостановлена с 8-00 до 20-00 часов, - пояснили в администрации. – Будет организован подвоз воды. 

Напомним, Светлый Яр уже оставался на несколько дней без воды из-за аварии на коллекторе.  В райцентре был введен режим повышенной готовности. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям уголовного кодекса  - халатность и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 

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