Светлый Яр снова остался без водоснабжения из-за аварии на коллекторе









В рабочем поселке Светлый Яр сегодня, 2 марта снова отключили воду. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации Светлоярского района Волгоградской области, это связано с ремонтом самотечного коллектора.





- Подача холодного и горячего водоснабжения временно приостановлена с 8-00 до 20-00 часов, - пояснили в администрации. – Будет организован подвоз воды.



