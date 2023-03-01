В Волгоградской области 52-летний ранее судимый мужчина расправился со своим другом, приревновав к нему свою спутницу. Как сообщает ИА «Высота 102», молодой соперник скончался на месте.

— Палласовский межрайонный следственный отдел СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 52-летнего мужчины, — сообщила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ — убийство. Материалы дела направлены прокурору. По решению суда злоумышленник находится под стражей.

Следствие установило, что 26 января 2023 года обвиняемый вместе с сожительницей пришел в гости к знакомому в частный дом на улице Рабочей в поселке Комсомольский. Отмечая встречу, гость приревновал свою возлюбленную к 32-летнему хозяину дома. Между мужчинами вспыхнул конфликт. Фигурант дела схватил нож и нанес один удар точно в сердце своего оппонента. Истекавший кровью мужчина скончался на месте.

Фото: архив ИА «Высота 102»