Центральный районный суд Волгограда привлек к административной ответственности двоих жителей Сочи, танцевавших брейк-данс на главной высоте России — Мамаевом кургане. Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что молодые люди выполняли акробатические элементы, сопровождая свои действия нецензурной бранью

— В судебном заседании мужчины признали вину в совершении административного правонарушения. Суд назначил Артему Дьякову и Роберту Антоняну административное наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей каждому, — сообщила информагентству руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. —Постановления не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.

Уточняется, что мужчин привлекли по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ — мелкое хулиганство. Из представленных материалов установлено, что 24 февраля 2023 года 30-летний Артем Дьяков и 33-летний Роберт Антонян, находились на территории историко-мемориального комплекса Мамаев Курган. Напротив могильной плиты Героя СССР лейтенанта Ивана Клименко молодые люди начали танцевать и материться. Неоднократные замечания окружающих танцоры игнорировали.

Как стало известно «Высоте 102», сочинцы входят в сборную Краснодарского края по брейк-дансу. Молодые люди участвовали в чемпионате ЮФО и СКФО по танцевальному виду спорта, проходившему в городе-герое 25 и 26 февраля.

Фото: архив ИА «Высота 102»