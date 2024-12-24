В Волгограде троллейбус протаранил легковушку на проспекте Ленина





24 декабря в Центральном районе Волгограда произошло ДТП с троллейбусом и легковым автомобилем. Как сообщает ИА «Высота 102», авария случилась у остановки общественного транспорта «7-я Гвардейская» и оказалась запечатлена одной из камер уличного видеонаблюдения.

Судя по опубликованным кадрам, на светофоре поток машин попытался повернуть с пр. им. Ленина на ул. 7-я Гвардейская. Часть машин успешно справилась с манёвром, однако один из автолюбителей замешкался. В этот момент в легковушку и влетел троллейбус.

Примечательно, что несмотря на то, что водитель общественного транспорта должен был видеть перед собой выехавший автомобиль, он по какой-то причине не смог заранее сбросить скорость. Столкновение произошло на полном ходу.

В результате ударом легковой автомобиль развернуло на 180 градусов, а у троллейбуса оказалась повреждена кабина.

Отметим, о пострадавших среди пассажиров, находящихся в салоне общественного транспорта, или же из числа водителей не сообщается.

Фото и видео: ГКУ ВО «Безопасный регион»