В последний день зимы в Волгограде зарядит дождь









Утром и днем 28 февраля в Волгограде ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», предупредили в Волгоградском ЦГМС. На дорогах сохранится гололедица, а температура воздуха днем и ночью будет одинаковой – от +2 до +4 градусов.





В Волгоградской области зима будет уходить с мокрым снегом и снегом с дождем. Осадки усугубятся гололедом, изморозью и туманом. На севере температура воздуха ожидается от 0 до -5, а на юге будет до +5.