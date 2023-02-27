Расследования

«Ситиматик-Волгоград» оштрафовали за уход от налогов

Расследования 27.02.2023 17:22
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27.02.2023 17:22


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд признал законными претензии налоговиков к ООО «Ситиматик-Волгоград». Как сообщили ИА «Высота 102» в арбитражном суде Волгоградской области, регоператор пытался обжаловать решение межрайонной инспекции федеральной налоговой службы Волгоградской области №11 о привлечении ООО «Ситиматик-Волгоград» к ответственности за совершение налогового правонарушения и штраф в размере 12221 рубля. 

Как следует из материалов суда, поводом для привлечения регоператора в сфере обращения ТКО к ответственности послужили результаты налоговой проверки, проведенной за период с 1 января 2017 по 31 декабря 2019 года. 

Налоговики установили факты, свидетельствующие о применении ООО «Ситиматик-Волгоград» схемы по имитации хозяйственной деятельности. В частности, компания получала займы  от своего учредителя под процент с единственной целью - создание  условий для получения необоснованной налоговой экономии в виде увеличения убытка по результатам финансово-хозяйственной деятельности по налогу на прибыль организации. В результате регоператор завышал расходы,  уменьшающие доходы от реализации по данному налогу.

Не согласившись с наказанием, «Ситиматик-Волгоград» обжаловал решение налоговиков в суде. 

Однако доводы фискальной службы нашли подтверждение. В суде рассматривались договоры займа, который оформлял регоператор с 2017 по 2019 годы в общей сумме более 270 миллионов рублей. Эти договоры, установил суд, были учтены не в соответствии с их действительным экономическим смыслом, а явились инструментом для уменьшения налоговой базы.  

Решение вступило в законную силу.

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