Расследования

Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротстве

Расследования 27.02.2023 13:12
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27.02.2023 13:12


Перед Ворошиловским районным судом в Волгограде предстанет местная жительница, которая обвиняется в том, что переписала свою недвижимость на родственников при банкротстве. 
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ (отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.
Следствием установлено, что обвиняемая, которая является индивидуальным предпринимателем, задолжала крупную сумму ресурсоснабжающей организации. В период с 29 марта 2019 года по 28 июня 2021 года, при наличии признаков банкротства, она безвозмездно или по заниженной стоимости передала родственникам свое недвижимое имущество на сумму более 6 миллионов рублей. Это был земельный участок и строения. Таким образом, как считает следствие, женщина причинила ущерб кредитору.
Вину обвиняемая не признает.

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