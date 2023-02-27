Волгоградку осудят за сокрытие своей недвижимости при банкротстве





Перед Ворошиловским районным судом в Волгограде предстанет местная жительница, которая обвиняется в том, что переписала свою недвижимость на родственников при банкротстве.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.195 УК РФ (отчуждение имущества при наличии признаков банкротства, с причинением крупного ущерба). Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде 3 лет лишения свободы.

Следствием установлено, что обвиняемая, которая является индивидуальным предпринимателем, задолжала крупную сумму ресурсоснабжающей организации. В период с 29 марта 2019 года по 28 июня 2021 года, при наличии признаков банкротства, она безвозмездно или по заниженной стоимости передала родственникам свое недвижимое имущество на сумму более 6 миллионов рублей. Это был земельный участок и строения. Таким образом, как считает следствие, женщина причинила ущерб кредитору.

Вину обвиняемая не признает.



