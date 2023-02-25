Общество 25.02.2023 08:34
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25.02.2023 08:34
Масштабный флешмоб, посвященный годовщине начала специальной военной операции, запустили футбольные фанаты из России и даже Сербии. Как сообщает Telegram-канал Mash, в поддержку СВО они украшают патриотическим граффити свои города.
Работы они посвящают России, российским военнослужащим и их семьям.
- К этой акции присоединились парни из нашего города-героя. Клубов много — Родина одна! Слава России! – сообщают волгоградские футбольные болельщики, публикуя граффити из Волгограда.
Фото: Realist / Единый фан-портал rotor-volgograd.ru
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