







Масштабный флешмоб, посвященный годовщине начала специальной военной операции, запустили футбольные фанаты из России и даже Сербии. Как сообщает Telegram-канал Mash, в поддержку СВО они украшают патриотическим граффити свои города.

Работы они посвящают России, российским военнослужащим и их семьям.

- К этой акции присоединились парни из нашего города-героя. Клубов много — Родина одна! Слава России! – сообщают волгоградские футбольные болельщики, публикуя граффити из Волгограда.

Фото: Realist / Единый фан-портал rotor-volgograd.ru



