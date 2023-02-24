Спорт

«Салют из голов»: волгоградский «Ротор» со счетом 4:1 расправился с клубом из Белгорода

Спорт 24.02.2023 17:14
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24.02.2023 17:14


Волгоградский «Ротор» в третьем матче на заключительных сборах в Пятигорске  разгромил  белгородский «Салют» со счётом 4:1. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодняшний соперник оказался одним из самых сильных среди всех команд, которые играли с волгоградцами во время предсезонной подготовки. «Салют» занимает первое место в третьей группе второй лиги и вместе с «Ротором» ставит задачу по повышению в классе. А тренирует белгородский клуб Виктор Навоченко, известный волгоградским болельщикам по выступлениям в составе камышинского "Текстильщика" в матчах чемпионата России и Кубка УЕФА в середине 90-х годов.

Начало товарищеской встречи осталось за сине-голубыми. Уже на 13-й минуте был разыгран угловой на половине поля «Салюта». После подачи со стандарта форвард Ризван Умаров выполнил передачу на Никиту Кармаева, который отправил мяч в пустые ворота. Но арбитр за несколько секунд до этого зафиксировал нарушение правил на голкипере белгородской команды. Гол в итоге не был засчитан.

Тем не менее, это нисколько не повлияло на настрой подопечных Алексея Стукалова и уже в середине тайма они организовали чистый забитый мяч. Снова Умаров поучаствовал в голевой атаке, пробравшись по левому флангу, вошёл в штрафную и выполнил прострел, который успешно замкнул защитник Данил Пелих. Он в этот момент удачно оказался на позиции нападающего.

На 28-й минуте «Ротор» мог удвоить своё преимущество. Снова после подачи углового от Алихана Шаваева Никита Кармаев переиграл всех в воздухе и пробил по воротам, но игровой снаряд в створ не попал.

В конце первой половины встречи волгоградцы успешно организовали командный прессинг у чужой штрафной. В результате него Илья Сафронов отобрал мяч у соперника, пробежал с ним и в финальной стадии переиграл вратаря «Салюта», сделав пас на Дэвида Бигулаева, которому оставалось лишь не промахнуться по пустым воротам. И с этой задаче он успешно справился.

В перерыве тренерский штаб «Ротора» сделал лишь одну замену. Ивана Литвенка в воротах сменил Сергей Самок. Долгое время опасных моментов у обеих команд не было. Лишь на 74-й минуте полузащитник сине-голубых Юрий Завезён ворвался чужую в штрафную и оформил третий забитый гол для своей команды. А почти сразу после этого Илья Сафронов нанёс точный удар со средней дистанции по воротам белгородцев, с которым не сумел справиться их голкипер.  

За пять минут до финального свистка «Ротор» мог довести счёт до совсем  неприличного. Кирилл Родионов и Ризван Ахмедханов на пару разыграли комбинацию, в финале которой последний пробил в перекладину. А под самый занавес поединка «Салют» забил свой единственный мяч в этой игре.

Одержав три победы в трёх последних матчах, команда Алексея Стукалова начинает готовиться к заключительным двум спаррингам со «Спартаком» из Нальчика, которые состоятся 27 февраля. В этот день волгоградский клуб сыграет с соперниками из Кабардино-Балкарии разными составами в двух встречах.

А подопечные Хасанби Биджиева, который ещё недавно работал в тренерском штабе «Ротора, также выставят на игры с сине-голубыми свою основную и молодёжную команды.

Отметим, что для волгоградцев эти матчи станут финальной репетицией перед стартующим сезоном во второй лиге 11 марта домашним поединком с майкопской «Дружбой».

Автор: Иван Тюгаев

Фото: Павел Мирошкин ИА«Высота 102»

 

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