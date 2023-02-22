Расследования

В Волгограде 43-летнюю женщину задержали за аферу с домом-«призраком»

Расследования 22.02.2023 20:52
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22.02.2023 20:52


В Волгоградской области сотрудники регионального УФСБ задержали 43-летнюю жительницу Волгоградской области, подозреваемую в афере при приобретении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности. 

— Следственный отдел УФСБ России по Волгоградской области возбудил в отношении местной жительницы уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение, — пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе УФСБ России по области. 

По версии следствия, при проведении ОРМ установлено, что волгоградке был предоставлен в аренду земельный участок на территории Среднеахтубинского района. Фигурантка дела, зная, что есть возможность выкупа арендуемого земельного участка в собственность за три процента от кадастровой стоимости, которая на дату заключения договора купли-продажи составляла более полумиллиона рублей, при наличии на нем сооружений, предоставила в администрацию района поддельный техплан. 

Согласно поданному документу, на участке был якобы возведен жилой дом общей площадью 12,5 «квадрата». Однако в реальности участок пустовал. Однако теперь вполне реальным может стать наказание за аферу с муниципальным имуществом. Санкция вменяемой статьи предусматривает до десяти лет колонии со штрафом в размере до миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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