Собутыльники заперли волгоградца в подвале и пропили его телефон

Полицейские устанавливают обстоятельства заточения волгоградца в подвале дома. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 28-летний житель Краснооктябрьского района с двумя знакомыми распивал спиртные напитки. Компания курсировала по нескольким адресам, при этом приятели «положили глаз» на телефон потерпевшего и пытались несколько раз отобрать его силой.

Но, получив очередной решительный отказ на предложение расстаться с гаджетом, мужчины решили вопрос «ребром» - забрали телефон, а возмущенного хозяина заперли в подвале дома.

Телефон приятели благополучно сдали в скупку, вырученные деньги пропили. Потерпевший же провел в подвале без связи и света около трех часов до тех пор, пока его не обнаружили и не освободили друзья.

Оперативники уголовного розыска установили личности двоих подозреваемых. Ими оказались ранее судимые 31-летний и 38-летний волгоградцы. В содеянном они сознались. На основании собранных полицейскими материалов будет принято процессуальное решение, уточнили в главке МВД.