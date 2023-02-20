Фроловским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, она подозревается в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну.

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», трагедия произошла 14 февраля 2023 года в одном из частных домов, расположенных по улице Строителей во Фролово. Женщина легла спать с ребенком, а утром обнаружила сына мертвым.

Как было установлено в ходе расследования обстоятельств смерти ребенка, в доме работала газовая печь, имеющая нарушения в конструкции дымохода.

Эксплуатировать ее для обогрева было нельзя, однако женщина, зная б этом, зажгла газовую горелку печи. Именно от отравления окисью углерода и скончался ребенок.

К слову, женщина также получила отравление угарным газом и была госпитализирована. Ее состояние усугублялось шоком от смерти сына. После оказания медицинской помощи ее выписали.