Расследования

Волгоградские следователи возбудили уголовное дело на мать после гибели 2-летнего ребенка

Расследования 20.02.2023 11:42
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20.02.2023 11:42


Фроловским межрайонным следственным отделом  возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней местной жительницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, она подозревается в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну.  

Напомним, как сообщало ИА «Высота 102», трагедия произошла 14 февраля 2023 года в одном из частных домов, расположенных по улице Строителей во Фролово. Женщина легла спать с ребенком, а утром обнаружила сына мертвым.

Как было установлено в ходе расследования обстоятельств смерти ребенка, в доме работала газовая печь, имеющая нарушения в конструкции дымохода. 

Эксплуатировать ее для обогрева было нельзя, однако женщина, зная б этом, зажгла газовую горелку печи. Именно от отравления окисью углерода и скончался ребенок. 

К слову, женщина также получила отравление угарным газом и была госпитализирована. Ее состояние усугублялось шоком от смерти сына. После оказания медицинской помощи ее выписали. 


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