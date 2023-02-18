Телеведущий Соловьев посетил спецотряд «Сталинград» в зоне СВО

Известный телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что сегодня, 18 февраля, он посетил в зоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса штурмовой отряд «Сталинград» из Волгоградской области. Журналист разместил пост об этом в своем Telegram-канале.

— Очередные дни на фронте. От Кременной до Марьинки. Десантники, легендарная 20 Армия, 150 мотострелковая дивизия и добровольческий батальон Сталинград, — цитирует информагентство пост Соловьева.

Ведущий уточняет, что подробный отчет можно будет посмотреть уже завтра, в прямом эфире его программы на телеканале «Россия-1». В публичном доступе Владимир Соловьев разместил лишь несколько фотографий.

Ранее ИА «Высота 102» опубликовало снимки из расположения штурмового отряда «Сталинград» в зоне СВО. Добровольцев, отправившихся на защиту новых территорий РФ лично напутствовал губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Фото: Соловьев / t.me