В Волгограде сотрудниками СЧ ГСУ ГУ МВД России по региону завершено расследование уголовного дела о серии разбойных налетов на офисы микрозаймов. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на главк полиции, преступления были совершены в Московской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях.

– Установлено, что 23-летний ранее неоднократно судимый житель Московской области, являющийся особо опасным рецидивистом, организовал банду, целью которой было совершение разбойных нападений на коммерческие организации. В состав банды вошли еще двое его знакомых, 19 и 20 лет, – прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. – С августа по сентябрь 2021 года члены банды совершили 9 разбойных нападений на офисы микрозаймов и сетевой магазин в разных регионах.

Уточняется, что в Волгограде бандиты совершили 4 нападения, однако были задержаны оперативниками уголовного розыска 7 сентября 2021 года возле салона сотовой связи в Тракторозаводском районе.

– При нападениях злоумышленники использовали ножи, топоры и газовые пистолеты, – уточняют полицейские. – Общая сумма похищенных денежных средств составила около 440 тысяч рублей. После совершения преступлений с целью сокрытия улик, они сжигали куртки, кофты, кроссовки, маски и перчатки в пустынных безлюдных местах.

Преступникам предъявлены обвинения по статьям: «Создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на организации, а также руководство такой группой (бандой)», «Участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях», «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенный с применением оружия организованной группой».

Все задержанные находятся под стражей.

– Свою вину в содеянном двое соучастников признали частично, организатор вину не признал, – сообщают в волгоградском ГУ МВД России. – Расследование данного преступления сопровождалось рядом сложностей – осуществлением следственных действий и оперативных мероприятий на территории 4 субъектов Российской Федерации, назначении и проведении 50 судебных экспертиз, в том числе биологических и психиатрических, объеме уголовного дела, который составляет 25 томов; значительной сложностью доказывания при совершении деяний в условиях высокого уровня конспирации.

Рассматривать уголовное дело будут в Волгоградском областном суде.