Беспроводные наушники стали самым популярным подарком к 14 февраля





Смартфоны перестали быть главным подарком на День всех влюблённых. В этом году мужчины и женщины чаще дарят друг другу беспроводные наушники и умные колонки. К таким выводам пришли специалисты МегаФона, проанализировав продажи гаджетов в собственном интернет-магазине в преддверии 14 февраля. Мужчины в этом году оказались более экономными при выборе подарков – их средний чек был на 5% ниже, чем у женщин.

Продажи в интернет-магазине МегаФона выросли накануне праздника на 20%. Самым популярным подаркомв этом году стали беспроводные наушники, на них приходится больше половины покупок. Если год назад наиболее желаемым среди мужчин и женщин был Apple, то в этом году покупатели стали выбирать более доступные модели от Honor, JBL и Xiaomi. Американский бренд занял лишь четвёртую строчку.





На втором месте в списке популярных подарков – умные колонки. Хитом продаж стала Яндекс. Станция. Мужчины отдавали предпочтение преимущественно моделям «Макс» и «2», в то время как женщины выбирали версию «Мини».

Умные часы замыкают рейтинг топ-3. Здесь по-прежнему лидируют различные модели AppleWatch, на которые пришлось около 80% продаж.

За последний год продажи товаров к 14 февраля существенно изменились, например,в 2022 году в преддверии праздника покупатели чаще всего приобретали смартфоны, умные часы и ноутбуки. Кроме того, в этом году женщины стали чаще выбирать в подарок гаджеты – их доля среди покупателей в предпраздничный день выросла с 13 до 30%.



