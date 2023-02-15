В Волгоградской области отбуксировали военную спецтехнику

В Волгоградской области военнослужащими ремонтных подразделений общевойскового соединения Южного военного округа отработаны навыки обращения со спецтехникой в полевых условиях. Как сообщает ИА «Высота 102», в числе отработаны нормативы по буксировке «поврежденной» военной техники.

— Военнослужащие отработали нормативы по замене колес, траков и шасси, установке аккумуляторной батарей на время, а также комплексной проверке, — рассказали информагентству в пресс-службе ЮВО. — Инструкторами на учебных точках проведены теоретические и практические занятия.

Уточняется, что особое внимание уделялось изучению порядка выполнения работ, соблюдения правил техники безопасности и освоению военными ТТХ ремонтных машин.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Читайте также:

В Волгоградской области военных готовили к подрыву объектов