В Волгоградской области военных готовили к подрыву объектов

Военнослужащие отдельного инженерно-саперного подразделения Южного военного округа, дислоцированного в Волгоградской области, провели практические занятия по минно-взрывному делу. Как сообщает ИА «Высота 102», также инженеры отработали наиболее эффективные способы инженерного обеспечения боевых действий мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений.

— Военнослужащие обучились самостоятельно изготавливать боевой заряд для применения в заданных условиях, — рассказали информагентству в пресс-службе ЮВО. — Они выполняли поиск, обнаружение и уничтожение взрывоопасных предметов.

Уточняется, что саперы изучили классификацию, состав и характеристики различных взрывчатых веществ. Также бойцы анализировали методику проведения расчетов необходимого количества взрывчатки для подрыва различных объектов — деревянных, бетонных и железобетонных конструкций.

Фото: Южный военный округ