В Волгограде площадь пожара на рынке «Олимпия», по последним данным ГУ МЧС России по Волгоградской области, составила 100 квадратных метров. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на чрезвычайное ведомство, к 11.40 пожарным расчетам удалось полностью ликвидировать возгорание.









– На момент прибытия пожарных расчетов было установлено горение двух торговых павильонов, – сообщили в ГУ МЧС. – В результате слаженных действий первого пожарно-спасательного отряда, службы пожаротушения возгорание было ликвидировано в 11.40. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается сотрудниками пожарно-испытательной лаборатории.





В тушении пожара было задействовано 17 единиц техники, 67 человек личного состава, в том числе сотрудники полиции.













Напомним, что сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной части около 10.45. Ранее в ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщали о том, что площадь пожара составляла 40 квадратных метров.









Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»