Волгоградцы завалили Роспотребнадзор жалобами на торговлю и цены

Общество 13.02.2023 09:41
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13.02.2023 09:41
Сотрудники управления Роспотребнадзора по Волгоградской области отмечают рост числа жалоб от жителей региона в 2022 году, особенно их много в сфере розничной торговли.
Как сообщили в управлении, общее число жалоб за год увеличилось на 19%.
- Существенный прирост жалоб - в 3,5 раза отмечается в сфере торговли продовольственными товарами, а снижение количества обращений усматривается в сферах бытовых услуг, финансовых, услуг связи и жилищно-коммунальных услуг, - рассказали в ведомстве.
По указанным обращениям за год было проведено 66 контрольно-надзорных мероприятий, по итогам которых в 40 случаях выявлены факты причинения вреда потребителю.
Отмечается, что рост числа жалоб произошел на фоне снижения внеплановых надзорных мероприятий, которые не проводились после 10 марта 2022 года в связи с введением правительством РФ моратория на проведение проверок и контрольно-надзорных мероприятий.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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