Расследования

Организаторы реалити-шоу с «клубничкой» идут под суд в Волгограде

Расследования 10.02.2023 15:53
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10.02.2023 15:53


В Волгограде члены ОПГ, организовавшие реалити-шоу и транслировавшие на сайте в Интернете порнографию, готовятся предстать перед судом. По информации официального представителя прокуратуры Волгоградской области Оксаны Чередининой, никто из них своей вины не признал. При этом установлено, что на распространении интимных видео фигуранты уголовного дела за два года заработали 3 млн рублей. 

Следствием установлено, что с 2017 по  2019 годы обвиняемые в Волгограде и в Кемерово вели онлайн-трансляции жизни граждан в арендованных квартирах, оборудованных камерами видеонаблюдения. При этом участники преступной группы под видом реалити-шоу незаконно изготавливали и распространяли видео интимных контактов граждан, не осведомленных о противоправной деятельности, – сообщила Оксана Черединина ИА «Высота 102». – Вину в инкриминируемом деянии мужчины не признают.

Напомним, что задержание членов ОПГ состоялось при силовой поддержке ОМОНа летом 2019 года. Как тогда сообщали в ГУ МВД России по Волгоградской области, лидером группы являлся 31-летний житель Волгограда, который вовлек в противоправную деятельность 10 своих знакомых в возрасте от 21 года до 39 лет. Аудитория волгоградцев состояла из зрителей, проживавших в западной Европе и Америке.

Уголовное дело  было возбуждено по пп. «а, б, в» ч. 3 ст. 242 УК РФ – незаконные изготовление, публичная демонстрация, распространение, рекламирование порнографических материалов в сети «Интернет», в составе организованной группы, с извлечением дохода в крупном размере. Расследовалось сотрудниками ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области.

Уголовное дело направлено прокуратурой региона для рассмотрения по существу в Дзержинский районный суд Волгограда. Уголовное дело в отношении троих сообщников обвиняемых, полностью признавших вину, ранее направлено в суд для рассмотрения по существу, в отношении организатора материалы выделен в отдельное производство и находится на стадии расследования, – уточняет представитель прокуратуры региона. 

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