Расследования

Ковырялся палкой в земле: гулявшего с псом волгоградца обыскали, приняв за закладчика

Расследования 09.02.2023 18:04
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09.02.2023 18:04


В Советский районный суд Волгограда поступило уголовное дело в отношении троих местных жителей, обвиняемых в вымогательстве пяти тысяч рублей у мужчины, гулявшего с псом. Как сообщает ИА «Высота 102», фигуранты дела под видом сотрудников правоохранительных органов наведались с обыском в дом к потерпевшему. 

— Прокуратура Советского района Волгограда утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей региона, — сообщила информагентству официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина. — Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ — вымогательство в составе группы лиц по предварительному сговору. Вину в содеянном мужчины признали частично.

По версии следствия, обвиняемые увидели в парке гулявшего с собакой мужчину средних лет. Они заподозрили, что он занимается оборудованием тайников с наркотиками. Проследив за случайным прохожим до его дома, фигуранты дела в ночь с 30 ноября на 1 декабря 2022 года прибыли к нему, и представившись сотрудниками правоохранительных органов, попутно  предъявив копии изображений, похожих на служебные удостоверения, начали обыск. 

За прекращение «процессуального» действия они потребовали 5000 рублей. Потерпевший испугавшись, передал требуемую сумму. Затем обвиняемые покинул его жилье, а гулявший с собакой мужчина обратился в полицию. Уголовное дело расследовали сотрудники СО-6 СУ УМВД России по Волгограду. Обвиняемые находятся в СИЗО.  Санкция инкриминируемый статьи предусматривает в качестве максимума до семи лет колонии.

Как стало известно ИА «Высота 102», фигуранты уголовного дела пошли на преступление спонтанно, увидев одинокого мужчину в парке, ковырявшегося в земле палкой. Именно в этот момент они подумали, что он закладчик. Все трое нигде не работают. 

Фото: архив ИА «Высота 102» 

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