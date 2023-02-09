В Волгограде супружеская пара попалась на раскладке наркотиков

Прокуратурой Волгограда направлено в Дзержинский районный суд уголовное дело в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконном обороте наркотиков. Как рассказала ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, на скамье подсудимых окажутся 38-летний мужчина и его 30-летняя супруга.

В октябре прошлого года в интернете они нашли «работу» по сбыту наркотиков.

– В обязанности фигурантов уголовного дела входило получение оптовых партий запрещенных веществ, их фасовка, временное хранение, организация тайников-закладок и сообщение об их местонахождении соучастнику, – пояснили в прокуратуре.

Однако вскоре на след закладчиков вышли полицейские. 21 ноября супруги получили оптовую партию наркотиков, в которой находилась смесь, содержащая производное N-метилэфедрона общей массой 2,065 г, а также мефедрон общей массой 1,7 г.

В тот же день они разложили свертки с наркотиками в тайники на территории Дзержинского района Волгограда, после чего были задержаны сотрудниками полиции.

Расследование уголовного дела проводилось СУ УМВД России по Волгограду. Вину фигуранты уголовного дела полностью признали. Супругам грозит лишение свободы до 20 лет. Уголовное дело в отношении сообщника обвиняемых выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.