Роскосмосу разрешили напечатать на ракете герб Волгоградской области









В преддверии предстоящего запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22», на которую нанесена посвященная 80-летию Победы в Сталинградской битве символика, опубликован документ об использовании Роскосмосом герба Волгоградской области, сообщает ИА «Высота 102».

- Установить, что Герб Волгоградской области может быть использован Государственной корпорацией по космической деятельности «Роскосмос» в целях нанесения на корпус ракеты-носителя, - говорится в постановлении администрации Волгоградской области, подписанном главой региона.

Данный документ опубликован в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Закона Волгоградской области от 18 сентября 2000 г. №436-ОД «О Гербе и Флаге Волгоградской области», где прописано, что иные случаи использования герба области устанавливаются нормативными правовыми актами Волгоградской областной думы или губернатором Волгоградской области.

Как ранее сообщала «Высота 102» со ссылкой на Роскосмос, пуск ракеты запланирован на 9 февраля.

Фото: Роскосмос / VK