Роскосмос украсил новую ракету-носитель рисунками детей о Волгограде

Общество 04.02.2023 18:27
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04.02.2023 18:27
Сегодня, 4 февраля на космодроме «Байконур» завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22». Пуск ракеты запланирован на 9 февраля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Роскосмос.
Особенность этой ракеты в том, что она украшена символикой, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве, пояснили в госкорпорации.
На «Союз» нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов «Наследие».
В администрации Волгоградской области добавили, что на орбиту отправятся флаги Волгоградской области и проекта «Космос Победы»; миниатюрная трехграммовая статуэтка «Родина-мать зовет!», изготовленная студентами ВолГУ; флешка с рисунками и пожеланиями — торжественная передача посылки летчику-космонавту Герою России Сергею Кудь-Сверчкову состоялась в декабре 2022 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».
Фото Роскосмос VK
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