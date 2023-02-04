Роскосмос украсил новую ракету-носитель рисунками детей о Волгограде









Сегодня, 4 февраля на космодроме «Байконур» завершена общая сборка ракеты-носителя «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-22». Пуск ракеты запланирован на 9 февраля, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Роскосмос.





Особенность этой ракеты в том, что она украшена символикой, посвященной 80-летию Победы в Сталинградской битве, пояснили в госкорпорации.





















В администрации Волгоградской области добавили, что на орбиту отправятся флаги Волгоградской области и проекта «Космос Победы»; миниатюрная трехграммовая статуэтка «Родина-мать зовет!», изготовленная студентами ВолГУ; флешка с рисунками и пожеланиями — торжественная передача посылки летчику-космонавту Герою России Сергею Кудь-Сверчкову состоялась в декабре 2022 года в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».







Фото Роскосмос VK

На «Союз» нанесены изображение монумента «Родина-мать зовет!», рисунки детей о Волгограде, герб Волгоградской области и логотип фонда социальных проектов «Наследие».