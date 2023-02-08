Происшествия 08.02.2023 20:23
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08.02.2023 20:23
Иномарка превратилась в груду железа после столкновения с фурой на трассе в Волгоградской области, водитель выжил. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло сегодня, 8 февраля, на 823 км трассы Р-22 «Каспий» во Фроловском районе.
- 42-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигаясь со стороны Москвы, при начале обгона не убедился в безопасности маневра, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком DAF с полуприцепом, - сообщили в главке.
В результате ДТП водитель иномарки с травмами доставлен в больницу Михайловки.
На место происшествия выезжали экипажи областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа районного отдела полиции. Установлено, водитель легковушки был пристегнут ремнем безопасности, а шины соответствуют сезону.
Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области
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