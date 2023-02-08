Происшествия

В Волгограде сторож автостоянки нашел труп в кабине грузовика

Происшествия 08.02.2023 17:37
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08.02.2023 17:37


В Волгограде сотрудниками СУ СКР организована проверка по факту обнаружения в поселке Горьковском Советского района трупа 62-летнего мужчины. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель ведомства Дарья Буянова, мертвым волгоградца накануне, 7 февраля, обнаружил сторож автостоянки в кабине грузовика. 

– Тело жителя Волгограда 1961 года рождения находилось в салоне грузовика, припаркованного напротив дома №35 по ул. Новопреображенская, – сообщила информагентству Дарья Буянова. – Установлено, что в машине мужчина проживал на протяжении последних двух лет. 

При этом уточняется, что Scania была в неисправном состоянии. Поскольку двигатель не запускался, согреваться мужчине приходилось с помощью газовой горелки. В качестве наиболее вероятной причины смерти следователи называют отравление газом. 

– На момент обнаружения двери и окна грузовика были закрыты, кабина не проветривалась, ощущался запах природного газа, горелка была включена, но огонь не горел, – уточняет представитель СУ СКР. – Предварительная причина смерти – отравление природным газом. 

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