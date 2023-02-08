Происшествия

В Волжском 62-летний мужчина изрезал ножом сводного брата

Происшествия 08.02.2023 16:01
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08.02.2023 16:01


В Волжском 62-летний мужчина едва не отправил на тот свет сводного брата. Как рассказала ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК по Волгоградской области Дарья Буянова, инициатору кровавой драмы  придется ответить по уголовной статье за покушение на убийство. 

Трагедия разыгралась 3 февраля в одной из комнат общежития на улице Свердлова, где проживал 53-летний мужчина. К нему приехал его сводный брат. В какой-то момент между мужчинами произошел словесный конфликт. 

62-летний подозреваемый раскладным ножом нанес родственнику  множество ударов. У потерпевшего диагностировали проникающие колото-резанные ранения грудной клетки, брюшной полости, а также множественные раны правого и левого предплечья и плеча.

К счастью, врачам удалось спасти жизнь мужчины. А вот сводному брату потерпевшего придется ответить за содеянное. 

В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.


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