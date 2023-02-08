В Волгограде группа подростков разгромила автобус №2: видео

14-летний и 15-летний подростки помещены в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей Главка МВД. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 7 февраля юнцы устроили настоящий погром в автобусе, следовавшем по маршруту №2.

– Несовершеннолетние выражались нецензурной бранью, кричали, прыгали по сиденьям и не реагировали на замечания взрослых, – пояснили в ведомстве.

Видеокамеры зафиксировали, кроме того, как один из парней со всей силы ногой бьет по двери.

Доехав до Ворошиловского района, водитель заблокировал двери автобуса и вызвал полицию. Несколько подростков пытались избежать встречи с полицейскими, покинув салон через форточки.

В отношении двоих подростков, достигших возраста привлечения к ответственности, составлены административные протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство». Родители 14-летнего и 15-летнего мальчиков привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Кроме того, приятелям придется какое-то время провести в изоляции от общества и подумать о своем поведении.