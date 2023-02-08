Прения по делу генерала СК Музраева назначены на 28 февраля





Прения по делу экс-руководителя СУ СК России по Волгоградской области Михаила Музраева назначены на 28 февраля 2023 года. Об этом сообщил сегодня, 8 февраля, ТАСС со ссылкой на собственный источник в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону. Бывшему силовику инкриминируют совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, злоупотреблением должностными полномочиями и терроризмом.

Судебное следствие на сегодня завершилось. В очередной раз стороны встретятся в суде 28 февраля. По имеющимся сведениям, заседание назначено на утро – 10.00.

Напомним, что Михаилу Музраеву грозит до 20 лет лишения свободы. При этом защитник экс-главы СУ СКР неоднократно делал несостыковки в выводах следствия.

– Наша позиция неизменна. Никаких доказательств вины Музраева, ни прямых, ни косвенных нет, – заявлял Владимир Семенцов.