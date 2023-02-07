Общество

СК: в Волгоградской области разыскивают пропавшего в марте 2020 года мужчину

Общество 07.02.2023 15:53
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07.02.2023 15:53

Следователи СУ СКР по Волгоградской области сообщили об организованной проверке по факту безвестного исчезновения 46-летнего Олега Владимировича Антонова. Как сообщает ИА «Высота 102», по предварительным данным, 24 марта 2020 года мужчина ушел из своего дома в хуторе Варламов Городищенского района и пропал.

— По данному факту проводится процессуальная проверка, — рассказал информагентству руководитель Городищенского МрСО СУ СКР по Волгоградской области Михаил Ганабин. — Местонахождение пропавшего до настоящего времени не установлено. 

Приметы исчезнувшего: 

рост 160-170 сантиметров

худощавое телосложение

русый цвет волос

короткая стрижка 

глаза голубые

В день пропажи мужчина был одет в темно-синюю болоньевую теплую куртку, брюки черного цвета, черную толстовку с капюшоном и коричневые полуботинки.

Если вы располагаете какой-либо информацией, способной помочь в розыске пропавшего, или видели схожего с ним по приметам человека, просьба сообщать по телефонам: 8 (84468) 3 38 78, 8 (84468) 3 38 81.  

Фото: Городищенский МрСО СУ СКР по Волгоградской области  

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