В Волгограде начал работу Центр защиты жителей МКД: куда обращаться

В Волгограде с 2023 года начал работу Центр защиты прав жителей многоквартирных домов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», отныне волгоградцы могут бесплатно получить консультации экспертов по вопросам ЖКХ, а в случае необходимости и юридическую помощь.

– Работа центра направлена на оказание действенной помощи гражданам, пострадавшим от нарушений при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по другим основаниям в сфере содержания и управления общим имуществом многоквартирного дома, – сообщают в правлении общественной организации.

В Волгоградской области уже открылись приемные граждан по вопросам ЖКХ, а также работает «горячая линия» по капитальному ремонту МКД: