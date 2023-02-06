В Волгограде начал работу Центр защиты жителей МКД: куда обращаться

В Волгограде с 2023 года начал работу Центр защиты прав жителей многоквартирных домов Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102», отныне волгоградцы могут бесплатно получить консультации экспертов по вопросам ЖКХ, а в случае необходимости и юридическую помощь.
– Работа центра направлена на оказание действенной помощи гражданам, пострадавшим от нарушений при предоставлении жилищно-коммунальных услуг, а также по другим основаниям в сфере содержания и управления общим имуществом многоквартирного дома, – сообщают в правлении общественной организации.
В Волгоградской области уже открылись приемные граждан по вопросам ЖКХ, а также работает «горячая линия» по капитальному ремонту МКД:
- приемные граждан по вопросам ЖКХ: 8 (8442) 52-93-22;
- общественная «горячая линия» по капитальному ремонту многоквартирных домов: 8 (8442) 59-69-05
- стать участником Школы «ЖКХ-ВАШИ ПРАВА»;
- провести общественный жилищный контроль в доме своего проживания и навести в нем порядок;
- присоединиться к информационным площадкам http://рои34.рф/ http://mapo-ano.ru/ , чтобы получать ответы экспертов в рубрике «Дом советов» и обмениваться опытом решения проблем с жилищными активистами, председателями и членами советов многоквартирных домов нашего региона.