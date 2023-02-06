Экономика

В январе продажи автокредитов в России на 6% превысили результат декабря 2022 года

Экономика 06.02.2023 11:00
0
06.02.2023 11:00


По оценке ВТБ, в первый месяц 2023 года российские банки выдали физлицам на покупку транспортных средств как минимум 75 млрд рублей. Это на 6% превышает итоги декабря 2022 года. По прогнозам экспертов банка, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков продолжит расти.

ВТБ в январе провел в сегменте автокредитования около 5,7 тысячи сделок - на треть больше, чем годом ранее. Общий объем выдач составил порядка 6,9 млрд рублей, что оказалось на 6% выше итогов первого месяца 2022 года и сопоставимо с январем 2021-го. Средний чек одного автокредита достиг около 1,2 млн рублей, за год снизившись на 18%.

Лидерами по объему выданных средств в январе традиционно стали Московский регион (1,6 млрд рублей), Санкт-Петербург с Ленинградской областью (около 643 млн). На третьем месте расположилась Республика Татарстан, где банк оформил автокредитов  более чем на 335 млн рублей.

Около 60% в структуре продаж заняли транспортные средства из России и Китая. Среди отечественных марок лидерство неуклонно удерживает Lada - ее доля в выдачах ВТБ составила 40%. Среди авто из Китая наибольшей популярностью у заемщиков пользовались Haval (около 5% от общего количества выдач в январе).

-В первые месяцы прошлого года мы наблюдали нетипично высокую активность заемщиков на фоне грядущего роста ставок, поэтому в январе 2023 года рынок показал меньший результат. В то же самое время продажи примерно на 6% превысили итоги декабря 2022 года и более, чем на 20% - января 2021-го.  По нашей оценке, в феврале на фоне дальнейшей адаптации рынка к новым условиям активность заемщиков в сегменте автобизнеса продолжит расти, – прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что при благоприятной макроэкономической ситуации выдачи автокредитов в целом за год могут значительно превысить результат 2022 года. Важными факторами роста станут развитие параллельного импорта, расширение присутствия марок из Китая и приход новых брендов, наращивание производства отечественных машин и реализация госпрограммы.

 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Экономика
04.02.2023 17:49
Экономика 04.02.2023 17:49
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2023 16:02
Экономика 03.02.2023 16:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2023 15:22
Экономика 03.02.2023 15:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2023 14:04
Экономика 03.02.2023 14:04
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2023 13:39
Экономика 03.02.2023 13:39
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
03.02.2023 11:45
Экономика 03.02.2023 11:45
Комментарии

0
Далее
Экономика
03.02.2023 11:29
Экономика 03.02.2023 11:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 15:20
Экономика 02.02.2023 15:20
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 15:12
Экономика 02.02.2023 15:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:05
Экономика 02.02.2023 14:05
Комментарии

0
Далее
Экономика
02.02.2023 14:00
Экономика 02.02.2023 14:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 13:02
Экономика 02.02.2023 13:02
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:55
Экономика 02.02.2023 11:55
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:31
Экономика 02.02.2023 11:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
02.02.2023 11:24
Экономика 02.02.2023 11:24
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

11:54
На трассе Москва-Волгоград дорожная машина смяла иномарку с людьмиСмотреть фотографии
11:01
Тело до сих пор ищут. В Волгоградской области провалился под лед на фуре дальнобойщик из ТурцииСмотреть фотографии
10:36
ФСБ: задержанный в Волгограде вербовщик ИГИЛ* уехал на 9 лет в колонию особого режимаСмотреть фотографии
09:58
«До конца дежурства оставалось шесть часов»: на Украине погиб 39-летний доброволец из Волгограда Петр ДавыденкоСмотреть фотографии
09:39
Андрей Бочаров начал утро с благодарностиСмотреть фотографии
08:44
СК: в Волгоградской области умер найденный под окном 5-летний мальчикСмотреть фотографии
08:11
Под Волгоградом простились с погибшим на СВО 21-летним Денисом ПиюковымСмотреть фотографии
21:25
В Волгограде и области в начале рабочей недели похолодает до -13Смотреть фотографии
20:02
«А жить на что?»: волгоградцы возмущены январскими счетами за отоплениеСмотреть фотографии
19:34
В Волгоградской области 8 февраля отключат телевидениеСмотреть фотографии
18:01
Митрополит совершил отпевание настоятеля храма под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:41
Подросток в тяжелом состоянии после ДТП с Lexus главврача под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:11
Под Волгоградом два человека погибли в ДТП с Lexus главврача ЦРБСмотреть фотографии
13:54
«Произошло КЗ»: пожарные нагрянули в ТЦ в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:48
Под Волгоградом катер на воздушной подушке насмерть задавил рыбакаСмотреть фотографии
12:18
У рыбаков с косынками изъяли незаконный улов в Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:01
Группировка из 70 машин чистит снег в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:45
Зевс, Персей и Любава родились в январе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:16
Неуступчивый пенсионер погиб в ДТП в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Характер, ритм и размер: в Волгограде утвердили предмет охраны руин кинотеатра «Юбилейный»Смотреть фотографии
09:27
Дорожники борются с последствиями непогоды в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:29
Автобусы ГУП «Волгоградавтотранс» распродают с молоткаСмотреть фотографии
21:08
Снег и мороз до -3 прогнозируют в Волгограде 5 февраляСмотреть фотографии
20:16
Под Волгоградом похоронили священника из «Боевого братства»Смотреть фотографии
19:14
«Уже куски отваливаются»: в Волгоградской области разрушается сданная под Новый год дорогаСмотреть фотографии
18:27
Роскосмос украсил новую ракету-носитель рисунками детей о ВолгоградеСмотреть фотографии
17:49
В Волгоградской области индекс промышленного производства в 2022 году составил 103,8%Смотреть фотографии
17:33
Концессии заменили участок трубы на месте аварии на Семи ветрах в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:20
СК РФ начал проверку после стрима ОНФ о бездорожье в хуторе под ВолгоградомСмотреть фотографии
15:06
Попавший под двойные санкции Олег Газманов выступит в Волгограде перед полным заломСмотреть фотографии
 