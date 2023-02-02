«Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает»: Андрей Бочаров удивил Владимира Путина

В Волгограде 2 февраля состоялась встреча президента России Владимира Путина с губернатором Волгоградской области. В ходе общения Андрей Бочаров ознакомил главу государства с основными показателями социально-экономического развития региона. Некоторые цифры, сообщает ИА «Высота 102», вызвали неподдельное удивление Владимира Путина.
Небольшой фрагмент встречи был опубликован журналистами кремлевского пула РИА Новости. Авторы телеграм-канала RIA_Kremlinpool сообщают: «Путин удивился показателям исполнения Волгоградской областью программ нацпроектов – 99,94%». И далее приводят короткий диалог между главами государства и региона:
Губернатор: Это официальные данные правительства.
Путин: Да, точно? Так бывает?
Губернатор: Так бывает, Владимир Владимирович, так бывает!
Напомним, на встрече с Андреем Бочаровым Владимир Путин отметил, что в целом обстановка в Волгоградской области хорошая, однако подчеркнул, что в регионе необходимо в обозримом будущем решить проблему с аварийным жильем.
Фото: RIA_Kremlinpool / t.me