В Волгограде Родина-мать на Мамаевом кургане поменяла цвет

В редакцию ИА «Высота 102» обратились читатели, заметившие, что Родина-мать на Мамаевом кургане изменила цвет. Горожане, спешащие домой, сделали несколько снимков в центре города, где отчетливо видно, что монумент окрасился в ярко-красный колер.





— Вот такую красоту мы сфотографировали, находясь у «Волгоград Арены» напротив парка Победы, — поделились очевидцы. — Выглядит необычно.

Еще один горожанин прислал в редакцию фото, сделанные практически у подножия скульптуры.





— Мы решили подняться на главную высоту России, а там такое, — рассказали читатели. — Нам сказали, что это часть подготовки к мероприятиям в честь 80-летия Сталинградской битвы. Вроде как такой цвет сохранят вплоть до 2 февраля. Вчера, кстати, была обычная подсветка.





Волгоград (а ныне Сталинград) готовится отметить юбилей главного сражения ХХ века. Журналисты ИА «Высота 102» рассказали и показали, как город-герой готовят к празднованию 80-летия Сталинградской битвы. Сегодня на площади Павших борцов прошла генеральная репетиция парада к 2 февраля. Местные жители ждут приезда в город-герой президента РФ.

Напомним, что с вечера 31 января в Сталинграде перекроют до 22.00 2 февраля Нулевую продольную магистраль. Площадь Павших борцов и примыкающие к ней улицы закрыты для транспорта с 27 января. В праздничные дни жителям Сталинграда и гостям города-героя рекомендуют оставлять автомобили на парковочных местах. Общественный транспорт временно будет переведен на специальный график работы.

Фото: Андрей Денисов, читатели ИА «Высота 102»