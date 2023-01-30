Песков подтвердил приезд Путина в Волгоград на 1 день









Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград. Речь идет об однодневной поездке, сообщает ИА «Высота 102». Эту информацию транслировал ведущим федеральным СМИ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин может задержаться в Волгограде на несколько дней.





- Нет, это неправильная информация. Путин, действительно, посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке, - цитирует ИА «Высота 102» РИА Новости.





Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.



