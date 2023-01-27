Общество

В мэрии рассказали, где в центре Волгограда находятся 6 тысяч парковочных мест

Общество 27.01.2023 16:49
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27.01.2023 16:49


В Волгограде уже сегодня, 27 января, ограничат движение транспорта на Площади Павших борцов, а также на пяти примыкающих к ней улицах. Жителей города просят заблаговременно – до 22.00 – убрать с дорог личный транспорт. Одновременно в мэрии напоминают, на каких парковках водители смогут оставлять автомобили в предстоящие пять дней. Напомним, что дороги в центре закрывают в рамках подготовки и празднования юбилея Сталинградской Победы. 

В общей сложности, по сведениям администрации Волгограда, в распоряжении гостей города и местных автолюбителей больше шести тысяч парковочных мест в Центральном районе. Искать их нужно на следующих улицах: 

  • рядом со стадионом «Волгоград Арена»; 

  • у парка «Победа»; 

  • на парковке перед ТРК «Европа Сити Молл»;

  • на стоянках по ул. 7-й Гвардейской;

  • на площади Ленина;

  • на парковочной площадке по ул. Володарского (напротив Царицынской пожарной каланчи);

  • на ул. 13-Гвардейской дивизии;

  • на ул. Гагарина (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической);

  • на ул. Маршала Чуйкова (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской);

  • на ул. Порт-Саида (от пр. им. Ленина до ул. Маршала Чуйкова); 

  • на ул. Соколова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова);

  • на ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. Краснознаменской);

  • на ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Советской);

  • на ул. Кубанской (от ул. Балонина до ул. Рокоссовского);

  • на ул. Новороссийской (от ул. Кубанской до ул. Балонина);

  • на ул. Калинина;

  • на ул. Козловской;

  • на ул. КИМ;

  • на ул. Пугачевской;

  • на ул. Профсоюзной (от ул. Симбирской до ул. Рабоче-Крестьянской);

  • на ул. Ковровской.

Напомним, что с 31 января на три дня в Волгограде перекроют Нулевую продольную и примыкающие к ней дороги по улицам Краснознаменской, Комосмльской, Землянского, 7-й Гвардейской, Калинина. 

Список всех перекрытий смотрите в материале на сайте ИА «Высота 102». 

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