В Волгограде уже сегодня, 27 января, ограничат движение транспорта на Площади Павших борцов, а также на пяти примыкающих к ней улицах. Жителей города просят заблаговременно – до 22.00 – убрать с дорог личный транспорт. Одновременно в мэрии напоминают, на каких парковках водители смогут оставлять автомобили в предстоящие пять дней. Напомним, что дороги в центре закрывают в рамках подготовки и празднования юбилея Сталинградской Победы.
В общей сложности, по сведениям администрации Волгограда, в распоряжении гостей города и местных автолюбителей больше шести тысяч парковочных мест в Центральном районе. Искать их нужно на следующих улицах:
- рядом со стадионом «Волгоград Арена»;
- у парка «Победа»;
- на парковке перед ТРК «Европа Сити Молл»;
- на стоянках по ул. 7-й Гвардейской;
- на площади Ленина;
- на парковочной площадке по ул. Володарского (напротив Царицынской пожарной каланчи);
- на ул. 13-Гвардейской дивизии;
- на ул. Гагарина (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической);
- на ул. Маршала Чуйкова (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской);
- на ул. Порт-Саида (от пр. им. Ленина до ул. Маршала Чуйкова);
- на ул. Соколова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова);
- на ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. Краснознаменской);
- на ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Советской);
- на ул. Кубанской (от ул. Балонина до ул. Рокоссовского);
- на ул. Новороссийской (от ул. Кубанской до ул. Балонина);
- на ул. Калинина;
- на ул. Козловской;
- на ул. КИМ;
- на ул. Пугачевской;
- на ул. Профсоюзной (от ул. Симбирской до ул. Рабоче-Крестьянской);
- на ул. Ковровской.
Напомним, что с 31 января на три дня в Волгограде перекроют Нулевую продольную и примыкающие к ней дороги по улицам Краснознаменской, Комосмльской, Землянского, 7-й Гвардейской, Калинина.