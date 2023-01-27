В Волгограде уже сегодня, 27 января, ограничат движение транспорта на Площади Павших борцов, а также на пяти примыкающих к ней улицах. Жителей города просят заблаговременно – до 22.00 – убрать с дорог личный транспорт. Одновременно в мэрии напоминают, на каких парковках водители смогут оставлять автомобили в предстоящие пять дней. Напомним, что дороги в центре закрывают в рамках подготовки и празднования юбилея Сталинградской Победы.

В общей сложности, по сведениям администрации Волгограда, в распоряжении гостей города и местных автолюбителей больше шести тысяч парковочных мест в Центральном районе. Искать их нужно на следующих улицах:

рядом со стадионом «Волгоград Арена»;





у парка «Победа»;





на парковке перед ТРК «Европа Сити Молл»;





на стоянках по ул. 7-й Гвардейской;





на площади Ленина;





на парковочной площадке по ул. Володарского (напротив Царицынской пожарной каланчи);





на ул. 13-Гвардейской дивизии;





на ул. Гагарина (от пр. им. Ленина до ул. Коммунистической);





на ул. Маршала Чуйкова (от ул. Гагарина до ул. Комсомольской);





на ул. Порт-Саида (от пр. им. Ленина до ул. Маршала Чуйкова);





на ул. Соколова (от ул. Советской до ул. Маршала Чуйкова);





на ул. Советской (от ул. Гагарина до ул. Краснознаменской);





на ул. Ленина (от пр. им. Ленина до ул. Советской);





на ул. Кубанской (от ул. Балонина до ул. Рокоссовского);





на ул. Новороссийской (от ул. Кубанской до ул. Балонина);





на ул. Калинина;





на ул. Козловской;





на ул. КИМ;





на ул. Пугачевской;





на ул. Профсоюзной (от ул. Симбирской до ул. Рабоче-Крестьянской);





на ул. Ковровской.

Напомним, что с 31 января на три дня в Волгограде перекроют Нулевую продольную и примыкающие к ней дороги по улицам Краснознаменской, Комосмльской, Землянского, 7-й Гвардейской, Калинина.