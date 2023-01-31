До празднования 80-летия Сталинградской Победы остается меньше двух суток, поэтому на всех главных улицах Волгограда (а ныне Сталинграда) сегодня как никогда много людей в ярких оранжевых жилетах, коммунальной техники и полицейских. Город-герой ударными темпами готовят к встрече гостей из разных стран и регионов России. Но больше всего в областном центре ждут приезда главы государства.

Фотокорреспондент ИА «Высота 102» запечатлел, как проходит генеральная уборка в Сталинграде 31 января.





Визит высоких гостей в город-герой традиционно начнется со встречи в аэропорту. Из воздушной гавани делегаты отправятся на торжественные мероприятия по проспекту Жукова. И здесь, как сообщает ИА «Высота 102», уже почти все готово к большому событию.





Как и было анонсировано ранее, на торцах домов вдоль одного из главных проспектов сегодня можно наблюдать портреты Иосифа Сталина, Василия Чуйкова, Михаила Шумилова, Александра Василевского, Георгия Жукова, Михаила Паникахи, Якова Павлова, Александра Родимцева.





Свой порядок навели и на улице Рокоссовского. Так, расположенный в стороне от проспекта Жукова комплекс зданий военной части «Красные казармы» теперь скрывается за фальшфасадами.





С какой целью это сделано, местные жители теряются сегодня в догадках. Еще 10 лет назад такую меру из-за аварийного состояния фасадов можно было назвать уместной, однако последнее время воинская часть выглядела, по мнению волгоградцев, вполне благопристойно.

К слову, за огромными баннерами на Второй продольной оказались не только казармы, но и частные дома.









С особым усердием сегодня наводят порядок на центральных улицах Сталинграда. Небывалое количество рабочих можно наблюдать на проспекте Ленина и прилегающих улицах. Как уже успели заметить накануне жители города-героя, дорожные рабочие обновляют разметку на переходах, а вдоль обочин люди с лопатами счищают скопившуюся с начала зимы грязь. Местами на дорогах торопятся залатать ямы.









На некоторых домах в спешном порядке зачем-то меняют таблички с указаниями номеров домов. И даже светофоры со столбами преображаются к 2 февраля.













Напомним, что с вечера 31 января в Сталинграде перекроют до 22.00 2 февраля Нулевую продольную магистраль. Площадь Павших борцов и примыкающие к ней улицы закрыты для транспорта с 27 января.

В праздничные дни жителям Сталинграда и гостям города-героя рекомендуют оставлять автомобили на парковочных местах. Общественный транспорт временно будет переведен на специальный график работы.



Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»