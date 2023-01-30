В Волгограде 1 и 2 февраля изменится конечная восьми автобусов









В дни празднования Сталинградской победы, 1 и 2 февраля, а также завтра, 31 января общественный транспорт в областном центре будет работать по специальному расписанию. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда.





В частности, завтра, 31 января в день последней репетиции парада войсковых частей меняется схема движения автобусов, следующих к ж/д вокзалу – маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э пройдут к конечной остановке через улицу Порт-Саида.





1 февраля будет продлена работа скоростного трамвая – последний рейс отправится от станции «Ельшанка» в 22.36. 2 февраля интервал движения СТ сократится до 4-6 минут с продлением работы до 23.00.





Троллейбусные маршруты №№ 8а, 9, 10а и 15а также продолжат обслуживание населения до 23.00. После 21.00 интервал движения на маршрутах составит от 10 до 20 минут. В последние в этот день рейсы от остановки «Детский центр» трамваи №№ 2, 4 и 10 отправятся в 23.10, 23.39 и 23.38 соответственно.





Отправление автобусов после праздничных мероприятий в вечернее время будет осуществляться: № 2 - в 21.15, 21.30, 21.46, 22.46; № 88 - в 21.20; № 6 - в 21.20, 21.50. Время работы автобусов №№ 21, 35, 55 и 65 2 февраля продлено до полуночи. Вечером автобусы будут курсировать с интервалом в 15 минут.





Кроме того, в связи с организацией пешеходных территорий на площади Павших Борцов, ул. Коммунистической и Набережной им. 62-й Армии 1 и 2 февраля изменяются маршруты №№ 2, 6, 21, 35, 88 и 89э, а также №№ 23а и 98 в Центральном районе: конечной остановкой автобуса № 2 станет «Площадь им. Ленина»; автобусы №№88, 89Э будут следовать до остановки «Ул. Комсомольская»; автобусы № 6 - до остановки «Аллея Героев»; № 21 проследует по пр-ту им. Ленина до ул. Краснознаменской; конечной остановкой автобуса № 35 временно станет «Детский центр». Маршрут № 23а будет ходить до ул. Порт-Саида, а № 98 работать без заезда на Набережную им. 62-ой Армии.



