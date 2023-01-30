Общество

В Волгограде 1 и 2 февраля изменится конечная восьми автобусов

Общество 30.01.2023 12:42
0
30.01.2023 12:42



В дни празднования Сталинградской победы, 1 и 2 февраля, а также завтра, 31 января общественный транспорт в областном центре будет работать по специальному расписанию. Об этом  сообщили ИА «Высота 102» в мэрии Волгограда. 

В частности, завтра, 31 января в день последней  репетиции парада войсковых частей меняется схема движения автобусов, следующих к ж/д вокзалу – маршруты №№ 6, 21, 88 и 89э пройдут к конечной остановке через улицу Порт-Саида. 

1 февраля будет продлена работа скоростного трамвая – последний рейс отправится от станции «Ельшанка» в 22.36. 2 февраля интервал движения СТ сократится до 4-6 минут с продлением работы до 23.00. 

Троллейбусные маршруты №№ 8а, 9, 10а и 15а также продолжат обслуживание населения до 23.00. После 21.00 интервал движения на маршрутах составит от 10 до 20 минут. В последние в этот день рейсы от остановки «Детский центр» трамваи №№ 2, 4 и 10 отправятся в 23.10, 23.39 и 23.38 соответственно. 

Отправление автобусов после праздничных мероприятий в вечернее время будет осуществляться: № 2 - в 21.15, 21.30, 21.46, 22.46; № 88 - в 21.20; № 6 - в 21.20, 21.50. Время работы автобусов №№ 21, 35, 55 и 65 2 февраля продлено до полуночи. Вечером автобусы будут курсировать с интервалом в 15 минут. 

Кроме того, в  связи с организацией пешеходных территорий на площади Павших Борцов, ул. Коммунистической и Набережной им. 62-й Армии 1 и 2 февраля изменяются маршруты №№ 2, 6, 21, 35, 88 и 89э, а также №№ 23а и 98 в Центральном районе: конечной остановкой автобуса № 2 станет «Площадь им. Ленина»; автобусы №№88, 89Э будут следовать до остановки «Ул. Комсомольская»; автобусы № 6 - до остановки «Аллея Героев»; № 21 проследует по пр-ту им. Ленина до ул. Краснознаменской; конечной остановкой автобуса № 35 временно станет «Детский центр». Маршрут № 23а будет ходить до ул. Порт-Саида, а № 98 работать без заезда на Набережную им. 62-ой Армии.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
30.01.2023 13:47
Общество 30.01.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 13:47
Общество 30.01.2023 13:47
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 13:34
Общество 30.01.2023 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 12:55
Общество 30.01.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 12:19
Общество 30.01.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 11:41
Общество 30.01.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 10:27
Общество 30.01.2023 10:27
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 08:17
Общество 30.01.2023 08:17
Комментарии

0
Далее
Общество
30.01.2023 07:53
Общество 30.01.2023 07:53
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 20:25
Общество 29.01.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 19:31
Общество 29.01.2023 19:31
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 16:33
Общество 29.01.2023 16:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 11:11
Общество 29.01.2023 11:11
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 09:49
Общество 29.01.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
29.01.2023 09:13
Общество 29.01.2023 09:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:22
«Сады Придонья» задают новый тренд на промышленный туризмСмотреть фотографии
14:19
В Волгоградской области селянин топил баню срубленными дубамиСмотреть фотографии
13:47
Волгоградка отсудила у мэрии за падение в подземном переходе 100 тыс. рублейСмотреть фотографии
13:47
Песков подтвердил приезд Путина в Волгоград на 1 деньСмотреть фотографии
13:34
Волгоградцы и астраханцы попросили у Мишустина скоростную электричкуСмотреть фотографии
13:18
Два ДТП парализовали оживленный перекресток в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:04
Группа ВТБ и «Ростелеком» совместно займутся масштабными проектами в сфере цифрового развития регионовСмотреть фотографии
12:55
Север Волгоградской области завалило снегомСмотреть фотографии
12:42
В Волгограде 1 и 2 февраля изменится конечная восьми автобусовСмотреть фотографии
12:19
В Волгограде с 31 января перекроют на три дня Нулевую продольнуюСмотреть фотографии
11:59
Массовая драка подростков на севере Волгограда попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
11:44
Волгоградские медики 1 и 2 февраля перейдут на особый режим работыСмотреть фотографии
11:41
«По праву сильного»: пятеро волгоградцев стали героями фильма «Русские. XXI век»Смотреть фотографииCмотреть видео
11:09
Три грузовика столкнулись на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:27
Суд расторг волгоградский брак двоеженца из АрменииСмотреть фотографии
09:59
В Волгограде пострадал водитель сгоревшей машиныСмотреть фотографии
09:06
Путин может приехать в Волгоград на празднование 80-летия Победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
08:17
На площади Павших борцов в Волгограде состоялась репетиция парада ко 2 февраляСмотреть фотографии
07:53
«Взял командование на себя»: в Волгограде проводили в последний путь 23-летнего лейтенанта Алексея КалачеваСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области у дома нашли обглоданное тело мужчиныСмотреть фотографии
20:25
В Волгограде прошел мотокросс, посвященный 80-летию Сталинградской битвыСмотреть фотографии
19:31
В Волгоградской области похоронят погибшего на Украине 30-летнего Евгения ХицоваСмотреть фотографии
18:17
В Волгограде нашли мертвой 20-летнюю девушкуСмотреть фотографии
16:33
Опубликованы фото спецотряда «Сталинград» из Волгоградской области в зоне СВОСмотреть фотографии
15:24
В Волгоградской области в припаркованной машине нашли обгоревший трупСмотреть фотографии
13:51
«В ужасе ждем его возвращения»: всадившего нож в голову волгоградки наркомана отправляют в психушкуСмотреть фотографии
12:17
В Волгограде в утреннем ДТП погиб молодой мужчина: видеоСмотреть фотографии
11:57
Сложные эфиры тестостерона. В Волгограде тренера фитнес-клуба задержали за сбыт стероидовСмотреть фотографии
11:11
«По позиции ударил танк»: в Волгоградской области похоронили погибшего в СВО 22-летнего Ивана ЖуравлеваСмотреть фотографии
09:49
Лесные звери и светодиодная пергола: как в Волгограде обновляют Комсомольский садСмотреть фотографии
 