



По итогам IV квартала 2022 года 60,9% покупок россияне оплатили безналичным способом. Как отмечается в исследовании лаборатории СберИндекс и ресурса Чек Индекс, за год доля безналичных расходов выросла на 0,03 п.п., по сравнению со III кв. 2022 рост заметнее – 0,3 п.п.





Реже всего россияне достают наличные из кошелька при походе в ресторан или кафе/столовую. В этих категориях доля безналичной оплаты в IV квартале составила 81% и 75% соответственно. Чаще всего наличными расплачиваются в магазинах у дома – там доля безнала составляет 63,7%.

По итогам IV квартала в 48 регионах более 60% покупок были оплачены безналичным способом, при этом 4 региона впервые превысили это значение (Новосибирская, Владимирская и Тульская области, а также Алтайский край).





Самыми «безналичными» регионами страны остаются Ненецкий АО (74,2%), Республика Саха (70,4%) и Чукотский АО (69,9%). Самые «безналичные» города – Сыктывкар (71,1%), Тобольск (70,8%), Якутск (70,7%).





По итогам 2022 года 71 регион показал увеличение доли безналичных платежей год к году. Наиболее активное развитие безналичного торгового оборота за год наблюдалось в Республике Тыва (+4,2 п.п.), Чукотском АО (+3,8 п.п.), Республике Карачаево-Черкессия (+3,5 п.п.). Среди крупных городов в IV квартале наибольший прирост доли безналичных расчётов за год (+5 п.п.) зафиксирован в Уссурийске (Приморский край).





Вместе с тем, в некоторых регионах наблюдается переход от роста безналичных платежей к небольшому снижению этого показателя. Немного сократилась доля безнала и в столичных регионах: Москва и Московская область (-0,3 п.п.), Санкт-Петербург и Ленобласть (-0,4 п.п.).

В 2022 г. продолжали активно развиваться интернет-платежи. По итогам года на долю онлайн-оплаты пришлось 26,8% всех безналичных платежей. Особо впечатляющий рост в последние годы виден в категории непродовольственных товаров. С декабря 2019 по декабрь 2022 года доля интернет-платежей в этом сегменте выросла с 9,8% до 37,4%.





Основным способом безналичных расчетов все еще остается оплата с помощью банковской карты. Однако все большую популярность набирают новые способы оплаты. Так, клиенты Сбера могут оплачивать товары и услуги бесконтактно, без использования карты с помощью сервисов SberPay. Кроме того, Сбер продвигает способ безналичной оплаты услуг при помощи биометрии. Также благодаря платформе Сбера «Плати QR», бесконтактная оплата по QR-коду доступна не только клиентам Сбера, но и клиентам банков-партнеров, подключенных к платформе. В начале февраля Сбер начинает масштабное тестирование платежного стикера — нового инструмента для безналичной оплаты, который даёт возможность совершать оплату в одно касание. В первую очередь, технология нужна владельцам iPhone, которые привыкли совершать платежи бесконтактно. Что касается владельцев Android, у которых есть карта МИР от Сбера, то с ноября 2022 г. они снова могут пользоваться привычным способом оплаты в одно касание с помощью NFC-технологии.





СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них оценки потребительских расходов, оборотов бизнеса, активности МСП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.