ВТБ в 2022 году увеличил портфель депозитов на 22%









По итогам 2022 года портфель вкладов физлиц в ВТБ увеличился на 22% и превысил 3,2 трлн рублей. Всего за год ВТБ выплатил клиентам процентный доход по вкладам в размере свыше 330 млрд рублей – это более чем в 4 раза превышает уровень 2021 года.





-В прошлом году ключевую роль в сберегательной стратегии россиян снова стали играть классические рублевые вклады, доля которых в нашем портфеле превысила 90%. Благодаря высоким ставкам они стали драйвером роста всего портфеля привлеченных средств и показателем успешной девалютизации сбережений населения: за год доля валютных вкладов сократилась вдвое и составила порядка 10%. В этом году рублевые вклады останутся главным сберегательным продуктом, сохранится тренд на дедолларизацию портфеля, а доля альтернативных валют будет расти, – комментирует Анатолий Печатников, заместитель президента – председателя правления ВТБ.





В течение 2022 года увеличивалась доля депозитов, открываемых в ВТБ Онлайн. В декабре розничные клиенты банка разместили дистанционно 81% депозитов и накопительных счетов, на них пришлось две трети новых сбережений физлиц против 33% в январе. Средний чек по офлайн и онлайн-продуктам сравнялся и составил 750 тыс. рублей.



