Два ДТП парализовали оживленный перекресток в Волгограде









Движение в районе проспекта Металлургов в Волгограде затруднено из-за серии дорожных аварий. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, сегодня, 30 января, на пересечении проспекта Металлургов и проспекта Ленина в Краснооктябрьском районе столкнулись сразу четыре автомобиля. На месте происшествия находятся сотрудники ДПС.

В ГУ МВД России по региону сообщили, что в районе проспекта Металлургов произошло два не связанных друг с другом ДТП без пострадавших.

Фото: читатели ИА «Высота 102»



