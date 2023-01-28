Полицию в новом субъекте РФ возглавит бывший главный полицейский Волгограда

Общество 28.01.2023 09:02
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28.01.2023 09:02
Начальник УМВД Севастополя и бывший главный полицейский Волгограда Павел Гищенко возглавит полицию в новом субъекте РФ. Как сообщает ИА «Высота 102», накануне генерал-майор полиции выступил перед СМИ в Севастополе и сообщил о том, что президент России подписан указ о его назначении на новую должность на территории новых субъектов Российской Федерации.
- Лично я рассматриваю мое назначение как большое доверие со стороны руководства страны и Министра внутренних дел. Я понимаю огромную, колоссальную ответственность за создание и становление нового территориального органа внутренних дел, которая ложится на мои плечи. Как российский офицер, как генерал, я сделаю все, чтобы оправдать доверие Президента и Министра внутренних дел, - сказал Павел Гищенко.
Гищенко с 2017 по 2018 годы руководил Управлением МВД России по городу Волжскому в Волгоградской области, а с 2018 по 2020 годы возглавлял УМВД России по городу Волгограду. 1 апреля 2020 года был назначен начальником УМВД России по г. Севастополю.
Фото: УМВД по городу Севастополю
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