В Волгоградской области селянин зарезал бывшую жену









В совершении убийства 42-летней жительницы Волгоградской области подозревается ее бывший супруг. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, все случилось 23 января текущего года в одном из частных домовладений по улице Ровинского села Гусевка Волгоградской области, по месту жительства мужчины, к которому его бывшая жена приехала сама.

- В какой-то момент между бывшими супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый, взяв нож, нанес им шесть ударов в различные части тела женщины. Полученные повреждения стали для местной жительницы смертельными, она скончалась на месте происшествия, - сообщила Буянова.

После этого, осознав произошедшее, мужчина позвонил матери бывшей супруги и все ей рассказал. Женщина вызвала к месту происшествия полицию и скорую помощь.

Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.



