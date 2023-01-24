В Волгоградской области селянин зарезал бывшую жену

Происшествия 24.01.2023 12:28
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24.01.2023 12:28
В совершении убийства 42-летней жительницы Волгоградской области подозревается ее бывший супруг. Как сообщила официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, в отношении 44-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).
По данным следствия, все случилось 23 января текущего года в одном из частных домовладений по улице Ровинского села Гусевка Волгоградской области, по месту жительства мужчины, к которому его бывшая жена приехала сама.
- В какой-то момент между бывшими супругами произошла бытовая ссора, в ходе которой подозреваемый, взяв нож, нанес им шесть ударов в различные части тела женщины. Полученные повреждения стали для местной жительницы смертельными, она скончалась на месте происшествия, - сообщила Буянова.
После этого, осознав произошедшее, мужчина позвонил матери бывшей супруги и все ей рассказал. Женщина вызвала к месту происшествия полицию и скорую помощь.
Подозреваемый в убийстве задержан в порядке ст.ст.91-92 УПК РФ. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.
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