На «Красном Октябре» после ремонта открылась новая столовая

Экономика 23.01.2023 11:09
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23.01.2023 11:09
На предприятии завершено преобразование помещения общепита в обжимном крупносортном цехе.
Реализация инициативы стала возможной благодаря предложениям по увеличению количества точек питания, неоднократно поступающим от сотрудников через сервис подачи предложений, а также выполнению утвержденной программы развития предприятия и улучшений условий труда.
Обновление столовой обжимного крупносортного цеха началось еще в сентябре прошлого года. За это время помещение преобразилось до неузнаваемости: осуществлена полная замена систем электро- и водоснабжения, отопления, а также канализационного отведения. Специалисты управления капитального строительства совместно с работниками подрядной организации смонтировали новую вентиляцию, провели косметическое преображение: отделали потолок, полы и стены.
Столовая рассчитала на 90 посадочных мест, на мониторах транслируется производственная информация, помещение также оборудовано санитарной комнатой. Режим работы: будние дни с 10:00 до 14:00.
Открытие большой и комфортной столовой долгожданное событие для работников цехов расположенных рядом.
— Я сегодня первый раз пришла обедать в эту столовую после ремонта, — поделилась Наталья Трубина, начальник смены ЦЭВХ МП. — Столовая очень понравилась: красиво, комфортно, много свободных столиков, еда очень вкусная, а работники доброжелательные. Для меня большой плюс, что открылась именно эта столовая, потому что ходить сюда намного ближе.
Кухня полностью укомплектована всем необходимым оборудованием и новой посудой. Для поваров и кухонных работников одно удовольствие работать в новой столовой.
— Приятно работать в такой красоте, — отметила раздатчик столовой Галина Савченко. — Видно, что люди идут к нам с удовольствием не только, чтобы пообедать, но и отдохнуть в приятной обстановке.
Отметим, что сейчас ремонтные работы на территории предприятия ведутся еще в двух столовых: АБК ОПТЛ ЛПЦ, где смогут обедать одновременно 70 человек, и АБК Копрового цеха на 60 мест. Завершение ремонтов планируется в 1-м полугодии 2023 года. Напомним, что первые горячие блюда в столовых, расположенных на территории предприятия, для заводчан – бесплатные.
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