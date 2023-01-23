В Волгограде 19-летний студент заплатил 42 тысячи секс-мошеннику









19-летний студент одного из волгоградских вузов стал жертвой мошенников. Как сообщили ИА «Высота 102» в УМВД по Волгограду, молодой человек нашел в интернете объявлении о предоставлении интим-услуг и решил этим воспользоваться.





На его звонок ответил мужчина, представившийся диспетчером, который рассказал об условиях получения услуги и попросил перечислить предоплату, после чего пообещал, что девушку привезут на указанный клиентом адрес.





Молодой человек перевёл на банковский счет 42000 рублей. Однако больше не смог связаться с «диспетчером» и, как и следовало ожидать, так и не увидел жрицу любви . Обманутый студент обратился с заявлением в правоохранительные органы. Виртуального секс-мошенника ищут.



